"Precisamos calibrar a expectativa": nova executiva fala sobre início de trabalho no Grêmio

Executiva assinou com o Tricolor por três temporadas. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O episódio do Resenha das Gurias recebe Bárbara Fonseca, nova executiva do Grêmio. A profissional, que assinou com o Tricolor por três temporadas, soma passagens por América-MG e Cruzeiro.

— Tem de ter calma e constância. Não podemos parar de sempre querer melhorar. É importante manter a constância. Isso que vai gerar impacto e repercussão. Precisamos calibrar a expectativa — destacou Bárbara Fonseca.

Leia Mais Bárbara Fonseca é apresentada como nova executiva de futebol feminino do Grêmio; veja o que foi dito

Assista ao Resenha das Gurias

O Resenha das Gurias tem episódio inédito sobre futebol feminino toda semana. O podcast pode ser acessado pelas principais plataformas de áudio, como Spotify e SoundCloud, além do site e aplicativo de GZH.