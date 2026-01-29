Inter renova contrato de técnico multicampeão pela base feminina

O Inter renovou com uma peça importante para a base feminina. O técnico David da Silva, que tinha vínculo até dezembro de 2025, estendeu o contrato até o final deste ano. A oficialização foi publicada no BID da CBF na última quarta-feira (28).
Com 35 anos, ele é o responsável por grandes conquistas na base colorada. No cenário nacional, buscou as taças de Brasileirão sub-16, sub-17 (duas vezes) e sub-20. Além de já ter sido campeão do Gauchão, da Libertadores e da Liga de Desenvolvimento (veja lista abaixo).
No Inter desde o final de 2018 (saiu apenas uma vez, entre 2022 e 2023), também foi importante na formação de grandes atletas. A goleira Gabi Barbieri (que retorna ao Colorado em 2026), a atacante Priscila (atualmente no América-MÉX) e a lateral Carol Gil (no São Paulo) são algumas das meninas que passaram por David da Silva.
Agora, ele seguirá à frente das Gurias Coloradas nas categorias sub-17 e sub-20. No sub-15, David da Silva atua como auxiliar de Helen Oliveira.
Títulos conquistados por David da Silva no Inter:
- Brasileirão sub-16 (2020)
- Brasileirão sub-17 (2022 e 2024)
- Brasileirão sub-18 (2019, como auxiliar)
- Brasileirão sub-20 (2022)
- Liga de Desenvolvimento sub-14 (2021)
- Liga de Desenvolvimento sub-16 (2020)
- Libertadores sub-16 (2020)
- Gauchão sub-14 (2019)
- Gauchão sub-16 (2019)
- Gauchão sub-17 (2023 e 2025)
- Gauchão sub-18 (2019, como auxiliar)
- Gauchão sub-20 (2025)