Inter renova contrato de técnico multicampeão pela base feminina

David da Silva segue no Inter até dezembro de 2026. Renato Pizzuto / Ag.Paulistão/Divulgação

O Inter renovou com uma peça importante para a base feminina. O técnico David da Silva, que tinha vínculo até dezembro de 2025, estendeu o contrato até o final deste ano. A oficialização foi publicada no BID da CBF na última quarta-feira (28).

Com 35 anos, ele é o responsável por grandes conquistas na base colorada. No cenário nacional, buscou as taças de Brasileirão sub-16, sub-17 (duas vezes) e sub-20. Além de já ter sido campeão do Gauchão, da Libertadores e da Liga de Desenvolvimento (veja lista abaixo).

No Inter desde o final de 2018 (saiu apenas uma vez, entre 2022 e 2023), também foi importante na formação de grandes atletas. A goleira Gabi Barbieri (que retorna ao Colorado em 2026), a atacante Priscila (atualmente no América-MÉX) e a lateral Carol Gil (no São Paulo) são algumas das meninas que passaram por David da Silva.

Agora, ele seguirá à frente das Gurias Coloradas nas categorias sub-17 e sub-20. No sub-15, David da Silva atua como auxiliar de Helen Oliveira.

Títulos conquistados por David da Silva no Inter: