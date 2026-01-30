Inter anuncia contratação de atacante ex-São Paulo

Darlene estava no São Paulo. Staff Images Woman / Conmebol/Divulgação

O Inter anunciou na quinta-feira (29) a contratação de mais um reforço para o time feminino. Trata-se da atacante Darlene, de 35 anos, que estava no São Paulo. Ela assina com o colorado até dezembro de 2026.

A jogadora também tem passagens recentes por Ferroviária e Flamengo. Além de já ter atuado no português Benfica, por três temporadas, e no espanhol Prainsa Zaragoza, por uma.

Além dela, o Inter também já oficializou as chegadas de outras oito atletas. São elas: a goleira Gabi Barbieri, as zagueiras Débora e Sorriso, a volante Lelê e as atacantes Valéria Cantuário, Sole Jaimes, Caty e Soll.

A goleira Kelly Chiavaro e a lateral Paulinha já treinam com o elenco, mas ainda não foram anunciadas pelo Inter. A equipe abre a temporada com a disputa do Brasileirão, em 15 de fevereiro.

