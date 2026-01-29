Grêmio informa lesão de centroavante do time feminino

Yamila Rodríguez sofreu acidente doméstico na última semana. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio informou que a atacante Yamila Rodríguez sofreu uma lesão na mão direita. A atleta teve de passar por procedimento cirúrgico e está afastada dos treinos.

De acordo com o clube, ela sofreu um acidente doméstico na última semana, que ocasionou lesão de nervo no dedo anelar da mão direita. Agora, está em recuperação junto ao departamento médico.

O Grêmio não informou a previsão de retorno aos gramados. A temporada se inicia em 15 de fevereiro, com a primeira rodada do Brasileirão Feminino.

Confira o comunicado do Grêmio

