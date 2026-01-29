O Corinthians enfrenta o Arsenal no próximo domingo (1º), às 15h, no Estádio do Arsenal, em Londres. O duelo é válido pela final da Copa dos Campeões Feminina — equivalente ao Mundial. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Arsenal x Corinthians
Arsenal: Borbe; Wubben-Moy, Codina, Hinds e Holmberg; Mariona Caldentey, Maanum e Pelova; Beth Mead, Olivia Smith e Stina Blackstenius. Técnica: Renée Slegers.
Corinthians: Lelê; Gi Fernandes, Thais Ferreira, Leticia Teles e Tamires; Ana Vitória, Duda Sampaio e Andressa Alves (Dayana Rodríguez); Jaqueline, Belén Aquino e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.
Arbitragem para Arsenal x Corinthians
- Ainda não divulgada pela Fifa.
Onde assistir a Arsenal x Corinthians
- A CazéTV anuncia a transmissão.
Como chegam Arsenal x Corinthians
Arsenal
As inglesas entram em campo favoritas ao título Mundial. Atuais campeãs da Liga das Campeãs da Uefa, golearam o marroquino Asfar, por 6 a 0, para conquistar a classificação à final. Agora, disputam o título diante do torcedor.
Corinthians
As Brabas chegam à decisão dispostas a surpreender. Após vencer o Gotham, por 1 a 0, na semifinal, disputarão o título contra o Arsenal. Mesmo em Londres, o torcedor corintiano repetirá a festa que fez diante das estadunidenses, em busca de um feito (ainda mais) histórico.