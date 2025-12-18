Zagueira não renova com o Grêmio e é anunciada por time mexicano

Karol Arcanjo não seguirá no Grêmio em 2026. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A zagueira Karol Arcanjo não seguirá no Grêmio na próxima temporada. Com contrato apenas até o final deste ano, a jogadora foi anunciada pelo Cruz Azul-MEX, na quarta-feira (17).

Com 28 anos, a defensora chegou a Porto Alegre no início da temporada. Ao todo, disputou 16 jogos, com quatro gols pelo Grêmio. Karol Arcanjo também foi campeã gaúcha.

Na carreira, a zagueira também acumula passagens por América-MG, Atlético-MG, Palmeiras, Ipatinga-MG, entre outros. Agora, terá sua primeira experiência fora do Brasil.

Saídas do Grêmio

Karol Arcanjo é a primeira atleta oficializada por outro clube. Mas, além dela, outras meninas também deixarão Porto Alegre. A zagueira Tayla e a goleira Leticia integram essa lista.

Números de Karol Arcanjo pelo Grêmio