Zagueira do Inter projeta estreia na Copinha e sonha com conquista inédita: "Não teria palavras para descrever"

Sarah é um dos destaques da base colorada. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas estão prontas para estrear na Copinha Feminina. A competição se inicia nesta quarta-feira (3), às 15h, para o time gaúcho. E o primeiro desafio será diante do Centro Olímpico, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo.

— Vamos com a expectativa muito alta para esse campeonato. A Copinha, pelo fato de termos batido na trave duas vezes, faz com que cheguemos com a expectativa alta para para ir à final de novo, só que dessa vez diferente, conseguindo o troféu — contou a zagueira Sarah, em entrevista ao Resenha das Gurias.

O Inter almeja a conquista inédita da Copinha. Campeão de todas as categorias de Brasileirão e Gauchão, o Colorado perdeu o título para o Fluminense, nos pênaltis, em 2024.

— A Copinha é um campeonato muito gostoso de participar. Te dá uma vitrine, destaque. É um campeonato muito bom de participar e ter essa conquista na carreira seria muito importante. Não teria palavras para descrever o que seria ser campeã da Copinha — ressaltou a zagueira colorada, que foi vice-campeã no último ano.

Como vai ser?

O grupo do Inter ainda tem Minas Brasília, Ferroviária e Centro Olímpico. Na primeira fase, as equipes se enfrentam dentro das chaves, em turno único. Apenas os líderes e os três melhores segundos colocados avançam aos matas.

— O nosso grupo está bem equilibrado. Tem grupos, claro, que são mais acessíveis. Mas tudo bem. Acho que a nossa chave fica bem equilibrada. Pegamos equipes que não são "tão fortes", mas pegamos outras bem fortes. Então, isso é bom — entende Sarah.

Os matas serão em jogo único até a final. E, em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis. Além disso, todas as partidas terão transmissão em imagens garantidas pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Assista a entrevista na íntegra