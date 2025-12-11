Veja quem serão os adversários de Grêmio e Inter nas quartas de final da Copinha Feminina

A primeira fase da Copinha Feminina se encerrou nesta quarta-feira (10), com a definição dos últimos classificados. Grêmio e Inter estão entre os oito times que seguem lutando pelo título.
Além da dupla Gre-Nal, também disputarão os mata-matas: São Paulo, Santos, Ferroviária, Fluminense, Corinthians e Flamengo.
As Gurias Coloradas tiveram a terceira melhor campanha entre os oito classificados e enfrentarão o Corinthians nas quartas de final. Enquanto as Mosqueteiras, que tiveram a oitava melhor campanha, duelarão com o São Paulo.
A tabela detalhada ainda não foi divulgada pela FPF. No entanto, os jogos estão previstos para ocorrer entre sexta (12) e sábado).
Times classificados
- Flamengo (líder do Grupo A) - 7 pontos (saldo 17)
- Inter (líder do Grupo B) - 7 pontos (saldo 12)
- São Paulo (líder do Grupo C) - 9 pontos (saldo 7)
- Grêmio (líder do Grupo D) - 7 pontos (saldo 4)
- Santos (líder do Grupo E) - 7 pontos (saldo 11)
- Ferroviária (um dos melhores 2ºs) - 7 pontos (saldo 7)
- Fluminense (um dos melhores 2ºs) - 7 pontos (saldo 9)
- Corinthians (um dos melhores 2ºs) - 7 pontos (saldo 7)
Chaveamento dos matas
Quartas de final — 12 ou 13/12 (sexta ou sábado)
- São Paulo x Grêmio
- Flamengo x Ferroviária
- Inter x Corinthians
- Santos x Fluminense
Semifinal — 16 ou 17/12 (terça ou quarta)
- 1º melhor campanha x 4º melhor campanha
- 2º melhor campanha x 3º melhor campanha
Final — 20/12 (sábado)
- vencedor da semi 1 x vencedor da semi 2