Veja quem serão os adversários de Grêmio e Inter nas quartas de final da Copinha Feminina

Quartas de final se iniciam na sexta-feira. Mauro Horita / Ag Paulistão/Divulgação

A primeira fase da Copinha Feminina se encerrou nesta quarta-feira (10), com a definição dos últimos classificados. Grêmio e Inter estão entre os oito times que seguem lutando pelo título.

Além da dupla Gre-Nal, também disputarão os mata-matas: São Paulo, Santos, Ferroviária, Fluminense, Corinthians e Flamengo.

As Gurias Coloradas tiveram a terceira melhor campanha entre os oito classificados e enfrentarão o Corinthians nas quartas de final. Enquanto as Mosqueteiras, que tiveram a oitava melhor campanha, duelarão com o São Paulo.

A tabela detalhada ainda não foi divulgada pela FPF. No entanto, os jogos estão previstos para ocorrer entre sexta (12) e sábado).

Times classificados

Flamengo (líder do Grupo A) - 7 pontos (saldo 17)

Inter (líder do Grupo B) - 7 pontos (saldo 12)

São Paulo (líder do Grupo C) - 9 pontos (saldo 7)

Grêmio (líder do Grupo D) - 7 pontos (saldo 4)

Santos (líder do Grupo E) - 7 pontos (saldo 11)

Ferroviária (um dos melhores 2ºs) - 7 pontos (saldo 7)

Fluminense (um dos melhores 2ºs) - 7 pontos (saldo 9)

Corinthians (um dos melhores 2ºs) - 7 pontos (saldo 7)

Chaveamento dos matas

Quartas de final — 12 ou 13/12 (sexta ou sábado)

São Paulo x Grêmio

Flamengo x Ferroviária

Inter x Corinthians

Santos x Fluminense

Semifinal — 16 ou 17/12 (terça ou quarta)

1º melhor campanha x 4º melhor campanha

2º melhor campanha x 3º melhor campanha

Final — 20/12 (sábado)