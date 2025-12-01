Tudo o que você precisa saber sobre a Copinha Feminina

Copinha se inicia na próxima quarta-feira (3). Jhony Inácio/Ag.Paulistão / Divulgação

A Copinha Feminina se inicia na próxima quarta-feira (3), em São Paulo e contará com a participação de 20 equipes. Entre elas, o destaque fica com a dupla Gre-Nal, que representará o futebol gaúcho.

O torneio terá transmissão em imagens, recurso do VAR e troféu de craque do jogo. Zero Hora destaca as principais informações da Copinha. Confira abaixo.

Fórmula de disputa

Serão 20 equipes na disputa. Na fase inicial, foram divididas em cinco grupos, com quatro times em cada, e se enfrentarão dentro das chaves, em turno único.

Os líderes das chaves e os três melhores segundos colocados avançam às quartas de final. Os matas serão em jogo único até a final. E, em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis.

Na decisão, haverá o recurso do VAR. E, a partir das quartas, todos os jogos também terão a eleição da craque.

Suspensão automática

A atleta estará suspensa se levar dois cartões amarelos (e não três, como costumeiramente). Quando a primeira fase se encerrar, os cartões serão zerados (exceto se houver suspensão automática a cumprir nas quartas).

Grupos da Copinha Feminina:

Grupo A: Corinthians, Criciúma, Aliança-GO e Flamengo

Corinthians, Criciúma, Aliança-GO e Flamengo Grupo B: Ferroviária, Minas Brasília, Inter e Centro Olímpico-SP

Ferroviária, Minas Brasília, e Centro Olímpico-SP Grupo C: São Paulo, Remo-PA, América-MG e Bragantino

São Paulo, Remo-PA, América-MG e Bragantino Grupo D: Palmeiras, UDA-AL, Grêmio e Botafogo

Palmeiras, UDA-AL, e Botafogo Grupo E: Santos, Sport, Vila Nova-GO e Fluminense

Sedes da Copinha Feminina:

Grupo A: Ceret

Ceret Grupo B: Estádio Nicolau Alayon

Estádio Nicolau Alayon Grupo C: Estádio Canindé

Estádio Canindé Grupo D: Ceret

Ceret Grupo E: Ibrachina Arena

Onde assistir?

A Copinha terá transmissão de cinco canais, sendo três no Youtube (Paulistão, CazéTV e Gazeta) e dois na TV fechada (Sportv e Record News).

Histórico

Grêmio e Inter buscam o título inédito. Jhony Inácio/Ag.Paulistão / Divulgação

Em 2024, o Fluminense sagrou-se campeão. Na final, venceu o Inter nos pênaltis, por 5 a 3, após o empate sem gols. No ano anterior, em 2023, o Flamengo conquistou a taça. Na ocasião, derrotou o Botafogo por 2 a 0 na decisão.

Jogos da dupla Gre-Nal

Inter

3/12, 15h: Centro Olímpico x Inter

6/12, 15h: Ferroviária x Inter

9/12, 11h: Inter x Minas Brasília

Grêmio

3/12, 18h: Botafogo x Grêmio

6/12, 17h: Palmeiras x Grêmio

9/12, 19h: Grêmio x UDA-AL

Chaveamento dos matas

Quartas de final — 12 ou 13/12 (sexta ou sábado)

1º melhor campanha x 8º melhor campanha

2º melhor campanha x 7º melhor campanha

3º melhor campanha x 6º melhor campanha

4º melhor campanha x 5º melhor campanha

Semifinal — 16 ou 17/12 (terça ou quarta)

1º melhor campanha x 4º melhor campanha

2º melhor campanha x 3º melhor campanha

Final — 20/12 (sábado)

vencedor da semi 1 x vencedor da semi 2