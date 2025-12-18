Técnico do Grêmio avalia campanha até a final da Copinha Feminina e afirma: "Oportunidade de fazer história"

Marcelo Sacknies é o técnico do Grêmio na Copinha Feminina. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio está a um jogo de fazer história na Copinha Feminina. Após superar adversários da primeira prateleira do futebol brasileiro, o Tricolor terá o último desafio diante do Flamengo, no próximo sábado (20), às 18h, para sagrar-se campeão do torneio.

As etapas anteriores foram cruciais para preparar as Mosqueteiras. Logo na classificatória, enfrentou o campeão brasileiro, Botafogo, e o vice-campeão da Ladies Cup, Palmeiras. Depois, nos mata-matas, teve de superar as tradicionais bases de São Paulo e Santos para conquistar sua vaga à final.

— A gente pegou um grupo muito difícil. Então, já viemos para São Paulo sabendo que o nosso nível de concentração desde o início do campeonato teria que ser muito alto. Mas acredito que isso também foi muito importante porque já nos preparou desde o início para enfrentar desafios maiores — afirmou o técnico Marcelo Sacknies.

Superar esses rivais e estar entre os dois melhores times da competição pode ter surpreendido alguns. Afinal, o Grêmio não era tido como um dos favoritos para a Copinha. Na temporada, havia sido eliminado na classificatória do Brasileirão e sido vice do Gauchão.

— Acredito que seja meio cultural o Grêmio não entrar como favorito dentro dos campeonatos. Mas isso, às vezes, é bom. Não é que a gente goste disso, mas é um fator motivacional a mais. Então, quando saiu a fase de grupos, a conversa que tivemos enquanto grupo foi que poderíamos levar por dois caminhos. Um era aceitar que talvez a gente não fosse passar de fase, mas o outro seria encararmos como uma baita oportunidade de fazer história — contou o técnico gremista.