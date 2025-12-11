São Paulo x Grêmio: tudo sobre o jogo das quartas de final da Copinha Feminina. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o São Paulo na próxima sexta-feira (12), às 15h, no Canindé, em São Paulo. O duelo é válido pelas quartas de final da Copinha Feminina.

Quem vencer, avança. Em caso de empate, a definição será nos pênaltis. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para São Paulo x Grêmio

São Paulo: Elu; Helô, Ana Bia, Luiza Calazans e Tays; Julia Pereira, Micheli (Duda Calazans) e Julia Vaini; Laura Laredo, Vitorinha e Vi Barretto. Técnica: Cynthia Soares.

Grêmio: Josi; Allyne, Maria Antonia, Carol Quaresma e Ana Vidal; Gio Ferrari, Adri Aldana e Luana Falconeri; Julia Martins, Maria e Gisele. Técnico: Marcelo Sacknies.

Arbitragem para São Paulo x Grêmio

Ainda não divulgada pela FPF.

Onde assistir a São Paulo x Grêmio

A Record News, a TV Gazeta e o YouTube do Paulistão anunciam transmissão.

Como chegam São Paulo x Grêmio

São Paulo

As Soberanas tiveram a melhor campanha da primeira fase e foram as únicas, entre os 20 times participantes, a somar 100% de aproveitamento. Na liderança do Grupo C, o São Paulo fez nove pontos e teve saldo de sete gols.

Grêmio

As Mosqueteiras tiveram a oitava melhor campanha da competição na fase inicial. Ao todo, o Grêmio somou duas vitórias e um empate — o suficiente para ser líder do Grupo D, com sete pontos e saldo de quatro gols.

Regulamento da Copinha Feminina

São 20 equipes na disputa. Na fase inicial, foram divididas em cinco grupos, com quatro times em cada, e se enfrentaram dentro das chaves, em turno único.