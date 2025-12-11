As Mosqueteiras enfrentam o São Paulo na próxima sexta-feira (12), às 15h, no Canindé, em São Paulo. O duelo é válido pelas quartas de final da Copinha Feminina.
Quem vencer, avança. Em caso de empate, a definição será nos pênaltis. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para São Paulo x Grêmio
São Paulo: Elu; Helô, Ana Bia, Luiza Calazans e Tays; Julia Pereira, Micheli (Duda Calazans) e Julia Vaini; Laura Laredo, Vitorinha e Vi Barretto. Técnica: Cynthia Soares.
Grêmio: Josi; Allyne, Maria Antonia, Carol Quaresma e Ana Vidal; Gio Ferrari, Adri Aldana e Luana Falconeri; Julia Martins, Maria e Gisele. Técnico: Marcelo Sacknies.
Arbitragem para São Paulo x Grêmio
- Ainda não divulgada pela FPF.
Onde assistir a São Paulo x Grêmio
- A Record News, a TV Gazeta e o YouTube do Paulistão anunciam transmissão.
Como chegam São Paulo x Grêmio
São Paulo
As Soberanas tiveram a melhor campanha da primeira fase e foram as únicas, entre os 20 times participantes, a somar 100% de aproveitamento. Na liderança do Grupo C, o São Paulo fez nove pontos e teve saldo de sete gols.
Grêmio
As Mosqueteiras tiveram a oitava melhor campanha da competição na fase inicial. Ao todo, o Grêmio somou duas vitórias e um empate — o suficiente para ser líder do Grupo D, com sete pontos e saldo de quatro gols.
Regulamento da Copinha Feminina
São 20 equipes na disputa. Na fase inicial, foram divididas em cinco grupos, com quatro times em cada, e se enfrentaram dentro das chaves, em turno único.
Os líderes das chaves e os três melhores segundos colocados avançaram às quartas de final. Os matas serão em jogo único até a final. E, em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis.