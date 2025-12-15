As Mosqueteiras enfrentam o Santos na próxima terça-feira (16), às 16h, no Ceret, em São Paulo. O duelo é válido pelas semifinais da Copinha Feminina.
Quem vencer, avança. Em caso de empate, a definição será nos pênaltis. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Santos x Grêmio
Santos: Giullia Matallo; Gadoti, Nivea, Sara e Karol Pavarin; Gabs, Luiza Maria e Evelin Bonifácio; Camile Abreu, Cury e Samara. Técnico: Yura Titow.
Grêmio: Josi; Allyne, Maria Antonia e Gio Ferrari (Carol Quaresma); Luana Napoli, Rayssa, Julia Martins, Luana Falconeri e Ana Vidal; Gisele e Maria. Técnico: Marcelo Sacknies.
Arbitragem para Santos x Grêmio
- Ainda não divulgada pela FPF.
Onde assistir a Santos x Grêmio
- A Sportv, a Rede Vida, a Record News, a TV Gaveta, a CazéTV e o Youtube do Paulistão anunciam a transmissão.
Como chegam Santos x Grêmio
Santos
As Sereias da Vila tiveram a quarta melhor campanha da primeira fase e, depois, eliminaram o Fluminense nas quartas de final. Até então, o clube acumula três vitórias e um empate, com 16 gols marcados e um sofrido (15 de saldo, portanto).
Grêmio
As Mosqueteiras tiveram a oitava melhor campanha da primeira fase e, depois, eliminaram o São Paulo nas quartas de final. O Grêmio soma três vitórias e um empate, com seis gols marcados e um sofrido (cinco de saldo, portanto).
Regulamento da Copinha Feminina
São 20 equipes na disputa. Na fase inicial, foram divididas em cinco grupos, com quatro times em cada, e se enfrentaram dentro das chaves, em turno único.
Os líderes das chaves e os três melhores segundos colocados avançaram às quartas de final. Os matas serão em jogo único até a final. E, em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis.