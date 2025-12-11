Saiba quando Grêmio e Inter jogam pelos matas da Copinha Feminina

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, na tarde desta quinta-feira (11), a tabela detalhada das quartas de final da Copinha Feminina. Grêmio e Inter estão classificados e disputarão esta fase.
As Mosqueteiras entram em campo primeiro. Às 15h desta sexta-feira (12), enfrentarão o São Paulo no Canindé. Enquanto as Gurias Coloradas jogam no sábado (13), às 18h, contra o Corinthians. O duelo ocorre no Ceret.
Os outros mata-matas serão entre Flamengo e Ferroviária, no sábado, às 10h; e Santos e Fluminense, também no sábado, mas às 11h.
A partir das quartas de final, todas as partidas serão únicas. Portanto, quem vencer estará classificado. Em caso de empate, a definição ocorrerá nos pênaltis.
Histórico
Grêmio e Inter buscam o troféu inédito da competição. As Gurias Coloradas já foram vice-campeãs. Enquanto as Mosqueteiras fazem, neste ano, sua melhor campanha na história do torneio.
Quartas de final da Copinha Feminina
Sexta-feira (12/12)
- 15h - São Paulo x Grêmio
Sábado (13/12)
- 10h - Flamengo x Ferroviária
- 11h - Santos x Fluminense
- 18h - Inter x Corinthians