Quando Grêmio e Inter se reapresentam para a pré-temporada do feminino

Grêmio, de Bia Santos, e Inter, de Julieta Morales, se reapresentam em janeiro. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

A dupla Gre-Nal segue em férias após a disputa do Gauchão Feminino antes de iniciar a preparação para a próxima temporada, em janeiro. As duas equipes abrirão o ano com o Brasileirão, em fevereiro.

As Mosqueteiras serão as primeiras a se reapresentar. Os trabalhos têm início previsto para 5 de janeiro. As Gurias Coloradas começarão a preparação no dia 7.

Como de costume, os primeiros dias de pré-temporada contarão com exames e testes antes do início dos treinamentos. As duas equipes vão a campo apenas na metade de fevereiro. O Brasileirão Feminino se inicia no dia 15, mas ainda não teve a tabela divulgada.

Calendário do futebol feminino em 2026

Brasileirão A-1: 15/2 a 4/10;

15/2 a 4/10; Copa do Brasil: 22/4 a 15/11;

22/4 a 15/11; Gauchão: ocorre no segundo semestre, ainda sem datas divulgadas