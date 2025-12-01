A Seleção Brasileira Feminina enfrenta Portugal na próxima terça-feira (2), às 16h45min, no Estádio Municipal de Aveiro. O duelo é válido pela data Fifa. Confira as principais informações do confronto.
Escalações confirmadas para Portugal x Brasil
Portugal: Inês Pereira; Lúcia Alves, Diana Gomes, Carole Costa, Catarina Amado; Tatiana Pinto, Jéssica Silva, Fátima Pinto; Andreia Jacinto, Carolina Correia, Carolina Santiago. Técnico: Francisco Neto.
Brasil: Lelê; Fê Palermo, Tarciane, Thais Ferreira e Yasmim; Brena, Duda Sampaio e Ludmilla; Tainá Maranhão, Dudinha e Gabi Zanotti. Técnico: Arthur Elias.
Arbitragem para Portugal x Brasil
- Riem Hussein (ALE), auxiliada por Anne Uersfeld (ALE) e Melissa Joos (ALE). VAR: Katrin Rafalski (ALE).
Onde assistir a Portugal x Brasil
- O Sportv e a GE TV anunciam a transmissão.
Como chegam Portugal x Brasil
Portugal
As portuguesas vêm de 13 jogos em 2025. São duas vitórias, três empates e oito derrotas, com 11 gols marcados e 35 sofridos. A última aparição foi no amistoso contra a Holanda, em novembro, quando perdeu por 2 a 1.
Brasil
Entre jogos oficiais e amistosos, a Seleção Brasileira realizou 14 jogos nesta temporada. São nove vitórias, dois empates e três derrotas. Além de 34 gols marcados e 18 sofridos. A última aparição do Brasil foi no tropeço para a Noruega, por 3 a 1, na sexta-feira (28).