Porto Alegre manifesta interesse em sediar a Copa América Feminina 2026

Brasil é o atual campeão da competição. Staff Images Woman / Conmebol/Divulgação

A Prefeitura de Porto Alegre formalizou interesse de receber a próxima edição da Copa América Feminina, que será realizada em 2026. Um ofício foi enviado à CBF e à FGF, nesta quarta-feira (17), para formalizar o interesse.

O objetivo da capital é estar entre as cidades-sedes do evento, que deve ser realizado no Brasil como uma espécie de "evento-teste" para a Copa do Mundo de 2027, que também ocorrerá no Brasil.

Porto Alegre também deseja receber a Fifa Series Feminina, que está agendada para o próximo ano e também será no Brasil. O campeonato realizará jogos entre seleções, com intuito de propiciar o crescimento técnico e o equilíbrio competitivo no futebol feminino mundial.

— Ao manifestar interesse em sediar a Copa América Feminina 2026 e a Fifa Series Feminina, Porto Alegre reafirma seu protagonismo no cenário esportivo internacional e seu alinhamento com as políticas de valorização do futebol feminino, da igualdade de gênero e do desenvolvimento urbano sustentável por meio do esporte — afirmou a secretária extraordinária da Copa do Mundo Feminina de Futebol 2027, Débora Rios Garcia.

A Prefeitura de Porto Alegre defende que a capital gaúcha reúne as condições necessárias para receber esse tipo de evento, tendo infraestrutura esportiva e urbana para tal. Recentemente, a cidade foi uma das sedes da Copa do Mundo 2014 e da Copa América 2019.