Playoffs da Champions Feminina: como ficaram os confrontos

Atual campeão, Arsenal está nos playoffs da Champions League Feminina nesta temporada. JILL DELSAUX / BELGA / AFP

Com o término da fase de liga, ficaram definidos nesta quarta-feira (17) os confrontos dos playoffs da Champions League Feminina. Os duelos serão disputados em partidas de ida e volta, no início de 2026, valendo vaga entre as oito melhores equipes do torneio.

Já estão garantidos diretamente nas quartas de final Barcelona, Lyon, Chelsea e Bayern de Munique, que avançaram como os quatro primeiros da fase de liga.

Por terem terminado a fase entre a quinta e a 12ª colocação, disputarão os playoffs da Champions: Arsenal, Manchester United, Juventus e Real Madrid, que terão a vantagem de decidir em casa, contra OH Leuven, Atlético de Madrid, Paris FC e Wolfsburg, respectivamente.

Os confrontos dos Playoffs da Champions Feminina

Arsenal x OH Leuven

Manchester United x Atlético de Madrid

Juventus x Paris FC

Real Madrid x Wolfsburg

*Os time da esquerda decidem em casa