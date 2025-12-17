Playoffs da Champions Feminina: como ficaram os confrontos

Com o término da fase de liga, ficaram definidos nesta quarta-feira (17) os confrontos dos playoffs da Champions League Feminina. Os duelos serão disputados em partidas de ida e volta, no início de 2026, valendo vaga entre as oito melhores equipes do torneio.
Já estão garantidos diretamente nas quartas de final Barcelona, Lyon, Chelsea e Bayern de Munique, que avançaram como os quatro primeiros da fase de liga.
Por terem terminado a fase entre a quinta e a 12ª colocação, disputarão os playoffs da Champions: Arsenal, Manchester United, Juventus e Real Madrid, que terão a vantagem de decidir em casa, contra OH Leuven, Atlético de Madrid, Paris FC e Wolfsburg, respectivamente.
Os confrontos dos Playoffs da Champions Feminina
- Arsenal x OH Leuven
- Manchester United x Atlético de Madrid
- Juventus x Paris FC
- Real Madrid x Wolfsburg
*Os time da esquerda decidem em casa
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲