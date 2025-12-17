Paris FC e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 17h, pela sexta rodada da Champions League Feminina. O jogo ocorre no Estádio Jean-Bouin, em Paris, na França.
Escalações para Paris FC x Barcelona
Paris FC: Mylene Chavas; Thea Greboval, Hocine, Bogaert e N'Dongata; Kososec, Garbino e Picard; Le Monguedec, Lorena Azzaro e Clara Mateo. Técnica: Sandrine Soubeyrand.
Barcelona: Cata Coll; Mapi León, Aleixandri e Aicha Cámara; Alexia Putellas, Clara Serrajordi, Vicky López e Esmee Brugts; Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor e Claudia Pina. Técnico: Pere Romeu.
Onde assistir a Paris FC x Barcelona
A partida será transmitida ao vivo na Disney+.
