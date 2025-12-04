Palmeiras x Grêmio: tudo sobre o jogo da 2ª rodada da Copinha Feminina. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o Palmeiras no próximo sábado (6), às 17h, no Ceret, em São Paulo. O duelo é válido pela segunda rodada da Copinha Feminina. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Palmeiras x Grêmio

Palmeiras: Bruna Hirata; Vitorinha, Fabi, Stefanie e Muniz; Samara, Morgado e Raissa; Clarinha, Evelyn e Ana Júlia. Técnico: Hugo Macedo.

Grêmio: Josi; Allyne, Maria Antonia, Carol Quaresma e Ana Vidal; Kalliny (Gio Ferrari), Adri Aldana e Luana Falconeri; Gisele, Julia Martins e Maria. Técnico: Marcelo Sacknies.

Arbitragem para Palmeiras x Grêmio

Ainda não divulgada pela FPF.

Onde assistir a Palmeiras x Grêmio

O Youtube do Paulistão anuncia a transmissão.

Como chegam Palmeiras x Grêmio

Palmeiras

As paulistas chegam como vice-campeãs da Ladies Cup sub-20. Enquanto, no Paulistão da categoria, foram eliminadas nas quartas de final, para o Corinthians.

Na estreia da Copinha, o Palmeiras goleou a UDA-AL, por 6 a 1. Samara, Ana Julia, Clarinha, Stefanie (duas vezes) e Vitorinha marcaram os gols.

Grêmio

As gaúchas não tiveram bom desempenho no Brasileirão sub-20, em que foram eliminadas ainda na primeira fase. Enquanto, no Gauchão da categoria, foram vice-campeãs.

Agora, o Grêmio vem de vitória sobre o Botafogo, por 2 a 0, na estreia da Copinha. Gisele e Maria marcaram os gols.

Leia Mais Tudo o que você precisa saber sobre a Copinha Feminina

Regulamento da Copinha Feminina

São 20 equipes na disputa. Na fase inicial, foram divididas em cinco grupos, com quatro times em cada, e se enfrentarão dentro das chaves, em turno único.

Os líderes das chaves e os três melhores segundos colocados avançam às quartas de final. Os matas serão em jogo único até a final. E, em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis.

Grupos da Copinha Feminina:

Grupo A: Corinthians, Criciúma, Aliança-GO e Flamengo

Corinthians, Criciúma, Aliança-GO e Flamengo Grupo B: Ferroviária, Minas Brasília, Inter e Centro Olímpico-SP

Ferroviária, Minas Brasília, e Centro Olímpico-SP Grupo C: São Paulo, Remo-PA, América-MG e Bragantino

São Paulo, Remo-PA, América-MG e Bragantino Grupo D: Palmeiras, UDA-AL, Grêmio e Botafogo

Palmeiras, UDA-AL, e Botafogo Grupo E: Santos, Sport, Vila Nova-GO e Fluminense