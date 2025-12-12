"Nosso 2026 precisa ser de resultados": dirigente projeta o ano do futebol feminino do Inter

Luiza Parreiras está à frente do departamento desde 2024. Juliana Zanatta / Inter/Divulgação

O ano de 2025 das Gurias Coloradas ficou abaixo do esperado. Com dificuldades nas competições nacionais e sem chegar à final do Gauchão, o time ficou longe das metas para a temporada.

No novo episódio do podcast Resenha das Gurias, Luiza Parreiras, gerente de futebol feminino, analisa o desempenho de 2025 e projeta as chegadas e saídas do time.

Assista ao Resenha das Gurias:

