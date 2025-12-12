Futebol feminino

Resenha das Gurias
Notícia

"Nosso 2026 precisa ser de resultados": dirigente projeta o ano do futebol feminino do Inter

No podcast, Luiza Parreiras analisa o desempenho abaixo do esperado em 2025 e as metas do próximo ano

Rádio Gaúcha

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS