Negociações no futebol feminino garantem lucro ao Inter

Isa Haas está em vias de deixar o Brasil para jogar no México. (Lívia Villas Boas / CBF)

As movimentação recentes no futebol feminino nacional terão repercussões nos cofres do Inter. As negociações em questão dizem respeito a jogadoras que participaram da história recente do clube: a lateral Isabela, que se transferiu para o PSG, e a zagueira Isa Haas, em vias de ser negociada para o futebol mexicano.

Nos dois casos, o Inter tem a garantia em parte da negociação através do mecanismo de solidariedade, criado pela Fifa como forma de compensação aos clubes formadores dos jogadores e jogadoras. As situações vêm sendo acompanhadas pelo departamento de futebol.

Recentemente, a lateral Isabela deixou o Cruzeiro para defender as cores do PSG, da França. A maior negociação da história do clube mineiro no futebol feminino foi fechada por cerca de R$ 2 milhões.

Pelo tempo de formação que teve no Inter, o clube tem direito a um percentual de 3% do negócio, cerca de R$ 60 mil.

Isabela vestiu a camisa colorada de 2019 até 2023. Ao todo, foram 56 partidas e 19 gols marcados, além de três títulos do Gauchão, um do Gauchão sub-18, um do Brasileirão sub-18 e um do Brasileirão sub-20.

Situação de Isa Haas

Um dos grandes nomes da história das Gurias Coloradas, Isa Haas deixou Porto Alegre no ano passado para vestir as cores do Cruzeiro. Agora, a atleta deve sair do Brasil.

A temporada de destaque no clube mineiro rendeu, entre tantas conquistas, convocações à Seleção Brasileira e o prêmio de melhor zagueira do Brasileirão Feminino.

O que chamou a atenção do América do México. O clube apresentou uma proposta na casa de R$ 3,1 milhões. O negócio ainda não foi oficializado, mas pode se tornar o segundo maior do futebol brasileiro para o Exterior.

Por feito todo o processo de formação no Inter, o clube tem direito a receber 5% do valor do negócio. Neste momento, cifras que representariam pouco mais de R$ 150 mil.

Natural de Montenegro, Isa Haas construiu sua história no Colorado desde a reabertura do departamento feminino, em 2017. Foram sete temporadas, com saída apenas por um semestre, quando jogou pelo Sevilla. Participou das principais campanhas, como a final do Brasileirão, a primeira participação na Libertadores, além de ter conquistado cinco títulos do Gauchão e uma Ladies Cup.

Aposta em receitas

Apesar dos números das transações no futebol feminino ainda ficaram distantes dos valores astronômicos do masculino, este tipo de negócio é uma das apostas da diretoria para a inclusão de novas receitas.

Recentemente, o Inter já foi protagonista neste aspecto na venda de um de seus ativos. A atacante Priscila foi ao América-MEX por cerca de R$ 2,8 milhões, no ano passado.

À época, a negociação era considerada a maior do futebol brasileiro feminino. Na transferência, o clube gaúcho ainda assegurou 20% de valor em venda futura e bônus adicionais conforme o desempenho da atleta.

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲



