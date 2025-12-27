Na mira do Inter, zagueira se despede do Flamengo: "Foi uma honra"

Sorriso deve retornar ao Inter em 2026. Ricardo Duarte / Sport Club Internacional/Divulgação

A zagueira Sorriso está entre as atletas que devem reforçar o Inter em 2026. Com negociações avançadas para voltar a Porto Alegre, a defensora despediu-se do Flamengo neste sábado (27), pelas redes sociais.

O vínculo da jogadora com o Rubro-negro se encerra em 31 de dezembro. No Instagram, ela escreveu: "Hoje me despeço. Levo comigo memórias, crescimento, cada aprendizado e a certeza de que cada passo teve propósito. Orgulho eterno de ter vestido essa camisa. Foi uma honra, Flamengo".

Com 31 anos, a atleta chegará a Porto Alegre para sua segunda passagem pelo Inter. Em dezembro de 2022, se despediu do Colorado após 119 jogos, com 11 gols e três títulos gaúchos. Naquele ano, também foi vice-campeã brasileira.