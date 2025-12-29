Meia tem futuro definido e será emprestada pelo Inter em 2026

Marzia disputou 23 jogos pelo Inter em 2025. William Anacleto / Inter/Divulgação

A meio-campista Marzia definiu seu futuro e não seguirá no Inter em 2026. Com contrato até dezembro do próximo ano, a jogadora será emprestada ao Bragantino.

De acordo com o que havia sido apurado pela reportagem de ZH, a perda de espaço na reta final do Gaúchão fez com que a atleta tivesse o desejo de transferir-se para outro clube. Inicialmente, Corinthians, Santos e Bragantino tinham interessem em Marzia.

No entanto, com o andamento das negociações, apenas os dois times do interior permaneceram na briga. Com isso, a meio-campista optou pelas Bragantinas.

Ao longo do ano, Marzia disputou 23 jogos pelo Inter — foi titular em 21. Neste recorde, concedeu apenas uma assistência. Ao todo, ela soma 56 jogos, com um gol e três assistências pelo Inter.