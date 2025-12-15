Meia não renova com o Inter e acerta com time paulista para a próxima temporada

Rafa Mineira disputou 27 jogos, com quatro gols e oito assistências pelo Inter. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A meia Rafa Mineira não seguirá no Inter em 2026. Contratada no início deste ano, a jogadora tem vínculo apenas até 31 de dezembro e não renovará com o clube colorado. No próximo ano, defenderá as cores do Bragantino.

Com 30 anos, a meio-campista disputou 27 jogos ao longo da temporada. Além disso, também marcou quatro gols e concedeu oito assistências.

Na carreira, teve longa passagem pela Ferroviária (12 temporadas) e também passou pelo São Paulo (dois anos) antes de chegar ao Inter. Agora, voltará ao futebol paulista.

Lista de saídas

Além de Rafa Mineira, outras três atletas também não renovarão seus vínculos com o Inter. São elas: a goleira Mayara (Santos), a volante Capelinha (Cruzeiro) e a lateral Katrine (Santos).

Por outro lado, três reforços já foram apurados pela reportagem de ZH: a goleira Gabi Barbieri (Flamengo), a zagueira Débora e a volante Lelê (ambas do Bragantino) chegarão a Porto Alegre em 2026.