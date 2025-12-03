Meia do Grêmio almeja título da Copinha Feminina: "Seria a maior conquista da minha vida"

Luana Falconeri chegou ao Grêmio no final da última temporada. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras iniciarão a disputa da Copinha Feminina nesta quarta-feira (3), diante do Botafogo. O primeiro duelo em busca da taça inédita será às 18h, no Ceret, em São Paulo.

O Tricolor está no Grupo D e também enfrentará Botafogo e UDA-AL na fase inicial. Apenas os líderes das chaves e os três melhores segundos colocados avançarão ao mata-mata.

— Teremos agora a primeira partida contra o Botafogo, assim como foi no ano passado, que ganhamos delas por 3 a 1. Mas quando saiu a tabela, ficamos ansiosas, porque é um grupo forte. Até brincamos falando que é o grupo da morte — afirmou a meio-campista Luana Falconeri, em entrevista ao Resenha das Gurias.

Eliminado na primeira fase em 2023 e em 2024, o Grêmio busca um resultado diferente neste ano. Mesmo em um grupo mais difícil, o objetivo é o título.

— Vou disputar a minha segunda Copinha pelo Grêmio. No ano passado, cheguei em novembro para essa competição. Estou muito feliz mesmo e muito empenhada, junto com as meninas e com a comissão técnica, para poder fazer uma ótima competição — disse a jogadora gremista.

Em busca da taça

Organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), nos mesmos moldes da masculina, a competição terá transmissão ao vivo e VAR na decisão.

— Ganhar essa competição é algo muito grande e, com o Grêmio, seria a maior conquista da minha vida. Então, penso nisso todos os dias — finalizou Falconeri.

Assista a entrevista na íntegra