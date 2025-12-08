Inter x Minas Brasília: tudo sobre o jogo da 3ª rodada da Copinha Feminina. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Minas Brasília na próxima terça-feira (9), às 11h, no Nicolau Alayon, em São Paulo. O duelo é válido pela terceira rodada da Copinha Feminina. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Inter x Minas Brasília

Inter: Camilly; Lara Matos (Clara Ruckert), Bianca Martins, Sarah e Erica; Pietra, Myka e Aninha; Yngrid Piauí (Laurinha), Alice e Joana. Técnico: David da Silva.

Minas Brasília: Aninha; Dayane, Eduarda, Sophia e Analu; Camila, Vitória e Raquel; Dandara, Risadinha e Júlia. Técnico: Henrique Acioli.

Arbitragem para Inter x Minas Brasília

Ainda não divulgada pela FPF.

Onde assistir a Inter x Minas Brasília

O Youtube do Paulistão anuncia a transmissão.

Como chegam Inter x Minas Brasília

Inter

As Gurias Coloradas estão na liderança do Grupo B e dependem apenas de si para avançar. Com o mesmo número de pontos da Ferroviária, as gaúchas estão à frente pelo saldo de gols — tem um a mais do que as Guerreiras Grenás.

Agora, diante do Minas Brasília, terão de vencer e garantir boa vantagem de gols para confirmar a liderança e, por consequência, a classificação.

Para este jogo, o técnico David da Silva não poderá contar com a atacante Gabi Inácio, suspensa. A atacante Joana e as volantes Myka e Pietra estão penduradas e, se forem advertidas, terão de ficar fora das quartas.

Minas Brasília

O time do Distrito Federal está virtualmente eliminado da Copinha. Para avançar, o Minas Brasília teria de golear as Gurias Coloradas por, no mínimo, quatro gols.

Além de torcer para que o Centro Olímpico vença a Ferroviária. Dois resultados bem improváveis no cenário do futebol feminino.

Regulamento da Copinha Feminina

São 20 equipes na disputa. Na fase inicial, foram divididas em cinco grupos, com quatro times em cada, e se enfrentarão dentro das chaves, em turno único.

Os líderes das chaves e os três melhores segundos colocados avançam às quartas de final. Os matas serão em jogo único até a final. E, em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis.

Grupos da Copinha Feminina: