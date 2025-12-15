Inter x Flamengo: tudo sobre o jogo das semifinais da Copinha Feminina. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Flamengo na próxima terça-feira (16), às 18h30min, no Canindé, em São Paulo. O duelo é válido pelas semifinais da Copinha Feminina.

Quem vencer, avança. Em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Inter x Flamengo

Inter: Camilly; Duda Freitas, Bianca Martins e Sarah; Myka, Pietra, Stephanie e Joana; Gabi Inácio, Aninha e Alice. Técnico: David da Silva.

Flamengo: Condorelli; Bruna, Sofia, Duda Mattos e Isabela Nunes; Nicoli, Emilly e Anna Luiza; Kaylane Vieira, Ana Papel e Brendha. Técnico: Filipe Torres.

Arbitragem para Inter x Flamengo

Ainda não divulgada pela FPF.

Onde assistir a Inter x Flamengo

O Sportv, o Youtube do Paulistão e a CazéTV anunciam a transmissão.

Como chegam Inter x Flamengo

Inter

As Gurias Coloradas tiveram a terceira melhor campanha da primeira fase. Depois, nas quartas de final, eliminaram o Corinthians com uma goleada por 4 a 1. Até então, o Inter soma três vitórias e um empate, com saldo de 15 gols.

Flamengo

As Meninas da Gávea avançaram com a segunda melhor campanha da primeira fase. Enquanto, nas quartas de final, passaram pela Ferroviária nos pênaltis. Até então, somam duas vitórias e dois empates.

Regulamento da Copinha Feminina

São 20 equipes na disputa. Na fase inicial, foram divididas em cinco grupos, com quatro times em cada, e se enfrentaram dentro das chaves, em turno único.