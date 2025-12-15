As Gurias Coloradas enfrentam o Flamengo na próxima terça-feira (16), às 18h30min, no Canindé, em São Paulo. O duelo é válido pelas semifinais da Copinha Feminina.
Quem vencer, avança. Em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Inter x Flamengo
Inter: Camilly; Duda Freitas, Bianca Martins e Sarah; Myka, Pietra, Stephanie e Joana; Gabi Inácio, Aninha e Alice. Técnico: David da Silva.
Flamengo: Condorelli; Bruna, Sofia, Duda Mattos e Isabela Nunes; Nicoli, Emilly e Anna Luiza; Kaylane Vieira, Ana Papel e Brendha. Técnico: Filipe Torres.
Arbitragem para Inter x Flamengo
- Ainda não divulgada pela FPF.
Onde assistir a Inter x Flamengo
- O Sportv, o Youtube do Paulistão e a CazéTV anunciam a transmissão.
Como chegam Inter x Flamengo
Inter
As Gurias Coloradas tiveram a terceira melhor campanha da primeira fase. Depois, nas quartas de final, eliminaram o Corinthians com uma goleada por 4 a 1. Até então, o Inter soma três vitórias e um empate, com saldo de 15 gols.
Flamengo
As Meninas da Gávea avançaram com a segunda melhor campanha da primeira fase. Enquanto, nas quartas de final, passaram pela Ferroviária nos pênaltis. Até então, somam duas vitórias e dois empates.
Regulamento da Copinha Feminina
São 20 equipes na disputa. Na fase inicial, foram divididas em cinco grupos, com quatro times em cada, e se enfrentaram dentro das chaves, em turno único.
Os líderes das chaves e os três melhores segundos colocados avançaram às quartas de final. Os matas serão em jogo único até a final. E, em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis.