As Gurias Coloradas enfrentam o Corinthians no próximo sábado (13), às 18h, no Ceret, em São Paulo. O duelo é válido pelas quartas de final da Copinha Feminina.
Quem vencer, avança. Em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Inter x Corinthians
Inter: Camilly; Bianca Martins, Clara Ruckert e Sarah; Pietra, Myka, Aninha e Stephanie; Joana, Gabi Inácio (Laurinha) e Alice. Técnico: David da Silva.
Corinthians: Ana Morganti; Rafa Rocha, Gabi Pires, Bruna e Ester; Julia Faria, Carol Melo e Helô Camargo; Dulce Maria, Raissa e Rayane. Técnica: Bia Vaz.
Arbitragem para Inter x Corinthians
- Ainda não divulgada pela FPF.
Onde assistir a Inter x Corinthians
- A CazéTV, a TV Gazeta e o YouTube do Paulistão anunciam transmissão.
Como chegam Inter x Corinthians
Inter
As Gurias Coloradas tiveram a terceira melhor campanha da primeira fase. Até então, o Inter soma duas vitórias e um empate, com saldo de 12 gols.
Para esse jogo, o técnico David da Silva contará com o retorno da atacante Gabi Inácio, que cumpriu suspensão na última rodada.
Corinthians
As Brabas avançaram como uma das melhores vice-líderes. Com sete pontos e saldo de sete gols, o Corinthians ficou na segunda posição do Grupo A.
Regulamento da Copinha Feminina
São 20 equipes na disputa. Na fase inicial, foram divididas em cinco grupos, com quatro times em cada, e se enfrentaram dentro das chaves, em turno único.
Os líderes das chaves e os três melhores segundos colocados avançaram às quartas de final. Os matas serão em jogo único até a final. E, em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis.