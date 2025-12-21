Inter se despede de três jogadoras; veja lista

O Inter anunciou, no último sábado (20), a saída de três atletas do time feminino. Todas tinham vínculo apenas até 31 de dezembro e não vão renovar. São elas: a goleira May, a lateral Katrine e a volante Capelinha.
May estava no Inter desde 2019, quando chegou para integrar as categorias de base. Com a camisa colorada, foi campeã brasileira sub-18 e bicampeã gaúcha (2021 e 2023).
Ao todo, a goleira somou 63 jogos pelo Inter. Agora, tem acerto com o Santos para a próxima temporada.
Já Katrine retornou ao Colorado em 2024, para sua segunda passagem. Em 2018, a atleta já havia defendido as cores do Inter. Ao todo, a lateral esteve em campo 56 vezes, com cinco gols e 14 assistências.
Assim como Mayara, ela também defenderá as cores das Sereias da Vila no ano que vem. Será o quarto clube paulista da carreira de Katrine, que também já passou por Palmeiras, Corinthians e Audax.
Por fim, a última da lista é a volante Capelinha. No Inter desde 2022, a jogadora se despede após 118 jogos, com três gols marcados e quatro assistências. Ao longo de quatro temporadas, também foi campeã gaúcha (2023) e vice-campeã brasileira (2022).
Em 2026, a meio-campista voltará a jogar pelo Cruzeiro. Antes de chegar a Porto Alegre, Capelinha estava nas Cabulosas.
Outras saídas
Além das três, a lateral Thaini, a zagueira Fefa Lacoste, a atacante Iasmin e as meio-campistas Pati Llanos e Rafa Mineira (com acerto encaminhado com o Bragantino) têm vínculo se encerrando em dezembro, além da zagueira Bruna Benites e da goleira Bárbara, que estão lesionadas e, portanto, terão seus contratos renovados de forma automática. Já a lateral Moniquinha, que está emprestada até dezembro, deve ser devolvida à Ferroviária.