Inter se despede de três jogadoras; veja lista

May é uma das atletas que não seguirão no Inter em 2026. Camila Hermes / Agencia RBS

O Inter anunciou, no último sábado (20), a saída de três atletas do time feminino. Todas tinham vínculo apenas até 31 de dezembro e não vão renovar. São elas: a goleira May, a lateral Katrine e a volante Capelinha.

May estava no Inter desde 2019, quando chegou para integrar as categorias de base. Com a camisa colorada, foi campeã brasileira sub-18 e bicampeã gaúcha (2021 e 2023).

Ao todo, a goleira somou 63 jogos pelo Inter. Agora, tem acerto com o Santos para a próxima temporada.

Já Katrine retornou ao Colorado em 2024, para sua segunda passagem. Em 2018, a atleta já havia defendido as cores do Inter. Ao todo, a lateral esteve em campo 56 vezes, com cinco gols e 14 assistências.

Assim como Mayara, ela também defenderá as cores das Sereias da Vila no ano que vem. Será o quarto clube paulista da carreira de Katrine, que também já passou por Palmeiras, Corinthians e Audax.

Por fim, a última da lista é a volante Capelinha. No Inter desde 2022, a jogadora se despede após 118 jogos, com três gols marcados e quatro assistências. Ao longo de quatro temporadas, também foi campeã gaúcha (2023) e vice-campeã brasileira (2022).

Em 2026, a meio-campista voltará a jogar pelo Cruzeiro. Antes de chegar a Porto Alegre, Capelinha estava nas Cabulosas.

Outras saídas