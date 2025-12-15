Inter rescinde contrato com lateral do time feminino

A lateral-direita Ketlin não cumprirá o último ano de contrato com o Inter. A rescisão foi publicada no BID da CBF na tarde desta segunda-feira (15).
De acordo com o que foi apurado pela reportagem de ZH, a rescisão foi em comum acordo. Pouco aproveitada nesta temporada, a atleta defenderá outro clube em 2026.
Com a camisa do Inter, Ketlin somou 17 jogos, com cinco gols marcados e uma assistência. Polivalente, atuava como meio-campista na base. E, quando foi promovida ao principal, virou opção para a lateral-direita.
Ao todo, foram cinco temporadas pelas Gurias Coloradas. Neste período, porém, chegou a ser emprestada ao Bragantino em 2023. Na carreira, Ketlin também tem passagens por Coritiba e Toledo.
Números de Ketlin pelo Inter
- 17 jogos
- 5 gols
- 1 assistência