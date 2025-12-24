Inter renova contrato de meia do time feminino; veja o período

Pati Llanos tem contrato, agora, até dezembro de 2026. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter anunciou na manhã desta quarta-feira (24) a renovação de contrato da meio-campista Pati Llanos. A atleta estendeu o vínculo até dezembro de 2026.

A jogadora vai para a sua quarta temporada defendendo as cores coloradas. Em Porto Alegre desde 2023, Pati Llanos disputou 79 jogos, marcou 14 gols e deu 11 assistências.

Com a renovação, o Inter tem 31 atletas garantidas para a próxima temporada. Há indefinições apenas a respeito de quatro jogadoras: a atacante Iasmin, as laterais Moniquinha e Thaini e a zagueira Fefa Lacoste. Todas têm vínculo até o dia 31 deste mês.

Atletas com contrato profissional para 2026:

Goleiras: Bárbara*, Mari Ribeiro e Tainá

Bárbara*, Mari Ribeiro e Tainá Zagueiras: Bruna Benites*, Vanessa Arnaboldi, Leticia Debiasi, Gi Santos, Bianca Martins e Sarah Maciel

Bruna Benites*, Vanessa Arnaboldi, Leticia Debiasi, Gi Santos, Bianca Martins e Sarah Maciel Laterais: Eskerdinha, Sabrina e Isadora Rech

Eskerdinha, Sabrina e Isadora Rech Meio-campistas: Gabi Morais, Mayara Vaz, Marzia**, Danny Teixeira, Jordana, Julia Bianchi, Pati Llanos, Alice Santos e Myka

Gabi Morais, Mayara Vaz, Marzia**, Danny Teixeira, Jordana, Julia Bianchi, Pati Llanos, Alice Santos e Myka Atacantes: Alice Goedert, Belén Aquino, Paola, Anny Marabá, Joana Mylena, Yngrid Piauí, Gabi Inácio, Clara Guell, Julieta Morales e Aninha

*Renovaram de forma automática, já que estão lesionadas;

**Tem contrato, mas deve sair