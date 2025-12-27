Inter renova contrato da goleira Bárbara

Bárbara ficará no Inter em 2026. Juliana Zanatta / Inter/Divulgação

O Inter teve de renovar o vínculo da goleira Bárbara para a próxima temporada. Com 37 anos, a jogadora se recupera de lesão na mão e, por isso, teve de estender o vínculo.

Contratada em 2024, após passagens por Melbourne City-AUS e Flamengo, Bárbara assumiu a titularidade na reta final do Brasileirão e seguiu entre as 11 até a falha no Gre-Nal do Gauchão. À época, cometeu um erro no segundo gol, o que resultou na vitória ao Grêmio.

Essa foi a última aparição de Bárbara no gol colorado. Depois, sofreu com sucessivas lesões na mão e não ficou à disposição. Em duas temporadas, disputou apenas seis jogos. Como ela segue no departamento médico, teve de estender o vínculo com o Inter.