Inter renova contrato da goleira Bárbara

O Inter teve de renovar o vínculo da goleira Bárbara para a próxima temporada. Com 37 anos, a jogadora se recupera de lesão na mão e, por isso, teve de estender o vínculo.
Contratada em 2024, após passagens por Melbourne City-AUS e Flamengo, Bárbara assumiu a titularidade na reta final do Brasileirão e seguiu entre as 11 até a falha no Gre-Nal do Gauchão. À época, cometeu um erro no segundo gol, o que resultou na vitória ao Grêmio.
Essa foi a última aparição de Bárbara no gol colorado. Depois, sofreu com sucessivas lesões na mão e não ficou à disposição. Em duas temporadas, disputou apenas seis jogos. Como ela segue no departamento médico, teve de estender o vínculo com o Inter.
