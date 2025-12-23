Inter planeja repatriar outra vice-campeã brasileira em 2026

O Inter está negociando o retorno da zagueira Sorriso para a próxima temporada. Atleta de confiança do técnico Maurício Salgado, ela esteve no elenco colorado que foi vice-campeão brasileiro em 2022.
Ao final daquela temporada, a defensora anunciou sua saída do clube. À época, transferiu-se para o Palmeiras, onde disputou 15 jogos e marcou quatro gols.
No ano seguinte, foi contratada pelo Flamengo. No Rubro-negro, sofreu com lesões e foi a campo em apenas cinco oportunidades, com um gol marcado.
Agora, Sorriso tem negociações avançadas para defender o Inter em 2026. Em dezembro de 2022, se despediu do Colorado após 119 jogos, com 11 gols e três títulos gaúchos.
Chegadas
Além dela, o clube também está negociando o retorno de outra vice-campeã brasileira. A goleira Gabi Barbieri, que também estava no elenco de 2022, retornará a Porto Alegre em 2026.
Todos os reforços devem ser confirmados até 6 de janeiro. Afinal, o início da pré-temporada está agendada para o dia 7.