Inter planeja repatriar outra vice-campeã brasileira em 2026

Sorriso volta ao Inter após três temporadas. João Callegari / Divulgação/Inter

O Inter está negociando o retorno da zagueira Sorriso para a próxima temporada. Atleta de confiança do técnico Maurício Salgado, ela esteve no elenco colorado que foi vice-campeão brasileiro em 2022.

Ao final daquela temporada, a defensora anunciou sua saída do clube. À época, transferiu-se para o Palmeiras, onde disputou 15 jogos e marcou quatro gols.

No ano seguinte, foi contratada pelo Flamengo. No Rubro-negro, sofreu com lesões e foi a campo em apenas cinco oportunidades, com um gol marcado.

Agora, Sorriso tem negociações avançadas para defender o Inter em 2026. Em dezembro de 2022, se despediu do Colorado após 119 jogos, com 11 gols e três títulos gaúchos.

Chegadas

Além dela, o clube também está negociando o retorno de outra vice-campeã brasileira. A goleira Gabi Barbieri, que também estava no elenco de 2022, retornará a Porto Alegre em 2026.