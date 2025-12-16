Inter leva virada em três minutos, perde para o Flamengo e cai na semifinal da Copinha Feminina

As Gurias Coloradas não estarão na final da Copinha Feminina. Após o vice-campeonato de 2024, o Inter foi derrotado na semifinal deste ano para o Flamengo. Nesta terça (16), a equipe treinada por David da Silva perdeu por 2 a 1 para o Flamengo, de virada.
O time carioca terá o Grêmio pela frente na decisão. As Mosqueteiras eliminaram o Santos nas penalidades e vão em busca do título inédito neste sábado (20), no Pacaembu.
O jogo
A primeira chance da partida foi do Flamengo, que levou perigo logo aos três minutos. Anna Luiza fez jogada pelo lado direito da área, avançou à linha de fundo e cruzou. A centroavante Brendha bateu de primeira e viu a bola sair para fora.
A resposta colorada veio só aos 19 minutos, mas com muito perigo ao gol adversário. Após cruzamento na área, Alice desviou e Gabi Inácio concluiu de cabeça por cima de Condorelli. Em cima da linha, Duda Mattos afastou e evitou o gol das Gurias Coloradas.
Com o jogo equilibrado até então, o Flamengo teve outras duas grandes oportunidades. Primeiro, aos 20 minutos, Bruna invadiu a área pelo lado direito e chutou forte, exigindo grande defesa de Camilly. Depois, aos 31, Ana Papel cobrou falta da meia-lua e carimbou o travessão.
O Inter voltou a criar boa chance de gol três minutos depois, mas a conclusão de fora da área de Joana, que partiu do lado esquerdo em direção ao centro, passou perto da trave e saiu para fora.
Segundo tempo
Depois do intervalo, as Gurias Coloradas abriram o placar aos nove minutos. Aninha recebeu passe no lado direito, próxima da linha de fundo. A jogadora protegeu a bola, avançou à linha de fundo e cruzou rasteiro na área. Joana dominou livre e finalizou no canto de Condorelli: 1 a 0.
Apesar do bom momento no jogo, o Inter deixou o Flamengo empatar aos 25 minutos. Cerqueira foi acionada no lado esquerdo e cruzou rasteiro para Brendha. A centroavante finalizou de bico, de primeira, e viu a bola passar por baixo da goleira colorada: 1 a 1.
As Meninas da Gávea cresceram na partida e buscaram a virada três minutos após o primeiro gol. Após passe de Anna Luiza na área, Brendha dominou no lado esquerdo, girou para cima da marcação e passou por três jogadoras do Inter. A centroavante bateu forte, no alto, e marcou o gol da classificação rubro-negra: 2 a 1.