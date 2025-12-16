Futebol feminino

Eliminadas
Inter leva virada em três minutos, perde para o Flamengo e cai na semifinal da Copinha Feminina

Gurias Coloradas foram vice-campeãs em 2024, quando perderam para o Fluminense nos pênaltis

Antonio Oliveira

