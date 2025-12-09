Inter goleia o Minas Brasília e confirma classificação na Copinha Feminina 

As Gurias Coloradas estão classificadas às quartas de final da Copinha Feminina. A vitória que confirmou o avanço foi o 8 a 0 sobre o Minas Brasília, conquistado na manhã desta terça-feira (9), no Nicolau Alayon, em São Paulo.
O grande destaque ficou por conta da centroavante Alice, com três gols. Além dela, Stephanie, Sarah (duas vezes), Bianca Martins, Yngrid Piauí também balançaram as redes.
Com o resultado, as Gurias Coloradas mantiveram a liderança do Grupo B. Foram sete pontos conquistados e um saldo de gols 12 — o suficiente para ultrapassar a Ferroviária nos critérios de desempate e ter a melhor campanha da chave.
Agora, o Inter aguarda o encerramento da fase classificatória para conhecer o adversário dos mata-matas. As quartas de final se iniciam na próxima sexta-feira (12).
Regulamento da Copinha Feminina
São 20 equipes na disputa. Na fase inicial, foram divididas em cinco grupos, com quatro times em cada, e se enfrentarão dentro das chaves, em turno único.
Os líderes das chaves e os três melhores segundos colocados avançam às quartas de final. Os matas serão em jogo único até a final. E, em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis.
Chaveamento dos matas
Quartas de final — 12 ou 13/12 (sexta ou sábado)
- 1º melhor campanha x 8º melhor campanha
- 2º melhor campanha x 7º melhor campanha
- 3º melhor campanha x 6º melhor campanha
- 4º melhor campanha x 5º melhor campanha
Semifinal — 16 ou 17/12 (terça ou quarta)
- 1º melhor campanha x 4º melhor campanha
- 2º melhor campanha x 3º melhor campanha
Final — 20/12 (sábado)
- vencedor da semi 1 x vencedor da semi 2
Jogos do Grupo B
1ª rodada — quarta-feira (3/12)
- Ferroviária 3x0 Minas Brasília
- Centro Olímpico 0x4 Inter
2ª rodada — sábado (6/12)
- Minas Brasília 0x0 Centro Olímpico
- Ferroviária 2x2 Inter
3ª rodada — terça-feira (9/12)
- Inter 8x0 Minas Brasília
- Ferroviária 4x0 Centro Olímpico
Situação do Grupo B
- Inter: 7 pontos (SG: +12)
- Ferroviária: 7 pontos (SG: +7)
- Centro Olímpico: 1 ponto (SG: -8)
- Minas Brasília: 1 ponto (SG: -11)