Inter goleia o Centro Olímpico na estreia da Copinha Feminina

O Inter estreou com goleada na Copinha Feminina. Em duelo realizado nesta quarta-feira (3), venceu o Centro Olímpico por 4 a 0 e assumiu a liderança do Grupo B. Os gols foram marcados por Alice, Joana, Isadora Rech e Laura Rodrigues no Nicolau Alayon, em São Paulo.
Agora, as Gurias Coloradas farão duelo direto com a Ferroviária pelo primeiro lugar. A partida esta marcada para o próximo sábado (6), às 15h, novamente no Nicolau Alayon. Uma vitória encaminhará a classificação às quartas de final.
O jogo
As Gurias Coloradas não demoraram a abrir o placar e, aos 7, viram Alice balançar as redes. Após passe de Joana, a centroavante do Inter bateu no cantinho esquerdo da goleira, sem chances de defesa.
A vantagem foi ampliada aos 27, mais uma vez na dobradinha entre as atacantes. Alice cruzou rasteiro pela direita para que Joana vencesse a marcação, girasse e finalizasse para estufar as redes.
Na etapa final, o técnico David da Silva optou por rodar a equipe e fez seis substituições. Mas isso não diminuiu o ímpeto colorado que, inclusive, voltou a balançar as redes com duas meninas que iniciaram no banco.
Aos 36 minutos do segundo tempo, Isadora Rech recebeu de Laurinha, passou pela goleira e bateu com o pé direito para as redes.
E, depois, ainda deu tempo de Laura Rodrigues deixar o dela. Aos 40, bateu falta pela direita e encobriu a goleira Bianca para fechar a goleada colorada.
A equipe do técnico David da Silva atuou com Camilly; Lara Matos (Laura Rodrigues), Bianca Martins, Sarah (Clara Ruckert) e Erica (Isadora Rech); Pietra, Myka (Stephanie) e Aninha; Gabi Inácio (Yngrid Piauí), Alice (Laurinha) e Joana.
Regulamento da Copinha Feminina
São 20 equipes na disputa. Na fase inicial, foram divididas em cinco grupos, com quatro times em cada, e se enfrentarão dentro das chaves, em turno único.
Os líderes das chaves e os três melhores segundos colocados avançam às quartas de final. Os matas serão em jogo único até a final. E, em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis.
Jogos do Grupo B
1ª rodada — quarta-feira (3/12)
- Ferroviária 3x0 Minas Brasília
- Centro Olímpico 0x4 Inter
2ª rodada — sábado (6/12)
- 11h: Minas Brasília x Centro Olímpico
- 15h: Ferroviária x Inter
3ª rodada — terça-feira (9/12)
- 11h: Inter x Minas Brasília
- 15h: Ferroviária x Centro Olímpico
Situação do Grupo B
- Inter: 3 pontos (SG: +4)
- Ferroviária: 3 pontos (SG: +3)
- Minas Brasília: 0 pontos (SG: -3)
- Centro Olímpico: 0 pontos (SG: -4)