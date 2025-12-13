Inter goleia Corinthians e avança às semifinais da Copinha Feminina

Com o resultado, o Inter manteve a invencibilidade. Lara Vantzen / Internacional / Divulgação

As Gurias Coloradas estão entre as quatro melhores equipes da Copinha Feminina. Na noite deste sábado (13), venceram o Corinthians, por 4 a 1, para conquistar a vaga à semifinal. O destaque do jogo ficou por conta de duas atacantes. Joana e Yngrid Piauí marcaram dois gols cada uma para garantir o avanço.

Com o resultado, o Inter manteve a invencibilidade e, agora, tem a melhor campanha entre os quatro semifinalistas. Sendo assim, enfrentará o Flamengo no próximo mata. A tabela detalhada ainda não foi divulgada, mas os jogos devem ocorrer entre terça (16) e quarta-feira (17).

Chaveamento dos matas

Semifinal — 16 ou 17/12 (terça ou quarta)

Inter x Flamengo

Santos x Grêmio

Final — 20/12 (sábado)

Vencedor da semi 1 x vencedor da semi 2