Inter encaminha contratação de volante do Bragantino para o feminino

Lelê chegou aos 100 jogos pelo Bragantino neste ano. Fernando Roberto / Bragantino/Divulgação

O Inter encaminhou a contratação de mais um reforço visando a próxima temporada. A volante Lelê, de 32 anos, tem negociações avançadas com o Colorado para 2026.

No Bragantino há cinco temporadas, a meio-campista também tem passagens por Athletico-PR e Palmeiras. Neste ano, disputou 26 jogos e chegou aos 100 pelo clube paulista.

Lelê tem vínculo com o time paulista apenas até dezembro deste ano. Portanto, está livre para assinar com o Inter visando a sequência. A expectativa é que firme vínculo com as Gurias Coloradas por duas temporadas.

Outros reforços encaminhados

Além de Lelê, o Inter também encaminhou as contratações da zagueira Débora (Bragantino) e da goleira Gabi Barbieri (Flamengo) para o próximo ano. Há, ainda, a expectativa de que sejam contratados reforços para todos os outros setores do campo: meio, ataque e laterais.