Inter encaminha contratação de atacante do Flamengo para o feminino

O Inter encaminhou a contratação de mais um reforço para a próxima temporada. Trata-se da atacante Valéria Cantuário, de 27 anos, que estava no Flamengo.
Piauiense de Teresina, a atleta defendeu Tiradentes-PI, Audax e Vitória antes de jogar no São Paulo, pelo qual conquistou o acesso à Série A-1 do Brasileirão. Com destaque pelo Tricolor paulista, transferiu-se para o espanhol Madrid CFF. E, depois, ainda atuou pelo Benfica, pelo qual foi tricampeã nacional.
Há duas temporadas, Valéria Cantuário retornou ao Brasil e estava no Flamengo. Nesta temporada, somou cinco gols e uma assistência em 32 jogos (segundo o portal ogol). Além de atacante, ela também pode ser opção à lateral direita.
Outros reforços
Além de Valéria Cantuário, o Inter já encaminhou a contratação de outras três atletas. São elas: a goleira Gabi Barbieri, a zagueira Debora e a volante Lelê.