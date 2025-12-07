Inter empata com a Ferroviária e mantém liderança do grupo na Copinha Feminina

Inter, de Aninha, chegou a ficar duas vezes à frente no placar. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas somaram mais um ponto na Copinha Feminina. Na tarde deste sábado (6), o Inter empatou com a Ferroviária em 2 a 2, no Nicolau Alayon, em São Paulo.

O duelo, válido pela segunda rodada, manteve o time gaúcho na liderança do Grupo B, com quatro pontos. Agora, as Gurias Coloradas buscam confirmar a classificação na terça-feira (9), diante do Minas Brasília, a partir das 11h.

O jogo

O Inter abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Após Alice ser derrubada na área por Ana Elisa, o árbitro assinalou pênalti. A capitã Bianca Martins assumiu a responsabilidade e bateu com perfeição, no cantinho direito de Isa Faichel, para colocar o Colorado em vantagem.

As Guerreiras Grenás buscaram o empate aos 39. Anita cruzou pela esquerda e Lívia apareceu às costas da defesa para cabecear e vencer Camilly.

Na etapa final, o Inter balançou as redes com a artilheira Joana. A goleira colorada lançou, Alice ganhou a disputa de cabeça e serviu a camisa 10, que tirou da goleira e apenas acompanhou a bola morrer no fundo do gol.

Tudo igual

Melhores no jogo, as Gurias Coloradas não conseguiram confirmar a vitória. Aos 34, Pyetra recebeu na intermediária, passou pela marcação, invadiu a área e, com um chute cruzado, garantiu o empate.

Já nos acréscimos, o Inter chegou a ficar com uma a mais após a expulsão de Robertinha. Porém, não havia tempo para mais nada. Mesmo se alçando ao ataque, o time gaúcho não conseguiu voltar a alterar o marcador.

O time do técnico David da Silva atuou com: Camilly; Bianca, Clara Ruckert e Sarah; Pietra, Myka (Yngrid Piauí), Aninha e Stephanie (Laurinha); Joana, Gabi Inácio (Duda Freitas) e Alice (Lara Matos).

Regulamento da Copinha Feminina

São 20 equipes na disputa. Na fase inicial, foram divididas em cinco grupos, com quatro times em cada, e se enfrentarão dentro das chaves, em turno único.

Os líderes das chaves e os três melhores segundos colocados avançam às quartas de final. Os matas serão em jogo único até a final. E, em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis.

Jogos do Grupo B

1ª rodada — quarta-feira (3/12)

Ferroviária 3x0 Minas Brasília

Centro Olímpico 0x4 Inter

2ª rodada — sábado (6/12)

Minas Brasília 0x0 Centro Olímpico

Ferroviária 2x2 Inter

3ª rodada — terça-feira (9/12)

11h: Inter x Minas Brasília

x Minas Brasília 15h: Ferroviária x Centro Olímpico

Situação do Grupo B

Inter: 4 pontos (SG: +4) Ferroviária: 4 pontos (SG: +3) Minas Brasília: 1 ponto (SG: -3) Centro Olímpico: 1 ponto (SG: -4)