Inter define lista de contratações para o elenco das Gurias Coloradas

Diretoria e comissão técnica já definiram posições prioritárias. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter já definiu o planejamento do elenco das Gurias Coloradas para 2026. Depois de uma temporada em que o desempenho ficou aquém do esperado, a missão da diretoria é promover mudanças e buscar reforços no mercado.

As avaliações feitas por dirigentes e comissão técnica indicaram a necessidade de novas peças para o setor defensivo e ofensivo. De maneira específica, o clube prospectou nomes para o gol, zaga e para as duas laterais. Do meio para frente, a prioridade é por uma meia de criação, além de uma centroavante.

O processo de contratações já foi iniciado pela diretoria. Conforme trouxe a reportagem de GZH, dois nomes já estão acertados: o da goleira Gabi Barbieri, ex-Inter e que estava no Flamengo, além de Débora, zagueira que estava no Bragantino.

Todos os demais reforços já estão acertados, e os anúncios devem ocorrer nas próximas semanas, conforme detalhou a gerente de futebol Luiza Parreiras.

— Pautamos nossa busca no mercado com essas principais posições. O que eu posso adiantar é que estamos com praticamente todas as contratações fechadas. Tivemos um certo período de incertezas em virtude deste momento delicado do masculino, mas que se resolveu. Então, agora voltamos para tratar muito mais de aspectos burocráticos do que de escolhas. Eu posso dizer que as escolhas já estão praticamente acertadas e encaminhadas — afirmou a dirigente colorada em entrevista ao Resenha das Gurias, podcast de GZH.

Orçamento

A intenção para 2026 é de um aumento em relação ao orçamento. Conforme apurou a reportagem, a previsão para o próximo ano é de um valor superior a R$ 12 milhões.

Para isso, será necessário a aprovação do plano orçamentário no Conselho Deliberativo do clube, nesta segunda-feira (15).

