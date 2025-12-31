Inter comunica mais cinco saídas do elenco feminino

Iasmin (esquerda) e Katrine (direita) são dois nomes que estão deixando Porto Alegre. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

No último dia de 2025, o Inter comunicou o encerramento de contrato com cinco atletas do elenco feminino. A diretoria trabalha nos bastidores para a reformulação do grupo para esta próxima temporada.

Todos os nomes da relação tinham vínculo até este último dia de dezembro e não foram renovados: as laterais Moniquinha e Thaíni, as meias Rafa Mineira e Ana Beatriz, além da atacante Iasmin.

Da lista, a meia Rafa Mineira e a atacante Iasmin foram as mais aproveitadas ao longo da temporada. A primeira esteve em campo em 27 jogos, anotou quatro gols e deu três assistências.

Iasmin, por sua vez, foi um dos destaques na parte final da temporada. Formada na base colorada, a atleta estava no clube desde 2023. Pela base, somou 28 jogos e 13 gols. Enquanto, pelo profissional, foram 14 partidas, com oito gols e três assistências. Agora, ela irá atuar no Bragantino.

Outras despedidas

Outras seis jogadoras do grupo principal já tiveram outros destinos acertados para 2026. A goleira May e a lateral Katrine irão defender o Santos. A zagueira Fefa Lacoste está acertada com o Universitario-PER. A volante Capelinha irá se transferir para o Cruzeiro. Ketlin teve seu contrato rescindido. Além delas, a atacante Belén Aquino está em vias de ser anunciada pelo Corinthians.