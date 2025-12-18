Inter assina contrato profissional com destaque da base feminina

Isadora Rech (C) assinou contrato profissional com o Inter. Alexandre Battibugli / Ag.Paulistão/Divulgação

O Inter garantiu a permanência de mais uma das promessas da base. A lateral-esquerda Isadora Rech (Canhotinha), de 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube colorado. O vínculo é válido até dezembro de 2028.

Canhotinha disputou sua primeira competição pelo Inter em 2023. À época, esteve em campo na Liga de Desenvolvimento sub-14, com três partidas disputadas.

No ano seguinte, esteve em campo por Brasileirão sub-17, Gauchão sub-17, Gauchão sub-15 e Liga de Desenvolvimento sub-14. Ao todo, foram 15 jogos e dois gols naquela temporada.

Em 2025, Isadora Rech esteve em campo em 24 partidas, com seis gols. A lateral disputou Brasileirão sub-17, Gauchão sub-17, Copa São Paulo sub-20, Brasileirão sub-20 e Liga de Desenvolvimento sub-16.

Pelo profissional, a atacante ainda não teve oportunidades de estrear. O seu novo vínculo, porém, já está regularizado no BID da CBF e ela fica à disposição de Maurício Salgado.