Inter anuncia saída de zagueira da seleção uruguaia

Fefa Lacoste não seguirá em Porto Alegre em 2026. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter confirmou, na tarde desta sexta-feira (26), a saída de mais uma jogadora do time feminino. A zagueira Fefa Lacoste, que tem vínculo apenas até 31 de dezembro, não seguirá em Porto Alegre na próxima temporada.

Contratada no início de 2025, a atleta disputou 24 jogos e marcou três gols pelas Gurias Coloradas. Ao longo do ano, também foi constantemente convocada para a seleção uruguaia — inclusive, com a participação na Copa América.

Na próxima temporada, a defensora voltará a jogar pelo Universitario-PER. O anúncio oficial foi feito pelo clube peruano nas redes sociais.

Mais saídas

Além de Fefa, o Inter também confirmou a rescisão da lateral Ketlin. Como informado por ZH, o encerramento de contrato foi em comum acordo, já que ela não seria aproveitada pelo Inter e recebeu proposta de um novo clube para 2026.

Com essas duas saídas, já são cinco jogadoras que não permanecerão em Porto Alegre no próximo ano. Anteriormente, a goleira Mayara, a volante Capelinha e a lateral Katrine já haviam se despedido.

A atacante Iasmin, a lateral Moniquinha e a meia Rafa Mineira, todas com contrato apenas até 31 de dezembro, também não devem seguir no Inter.

Confira a nota do Inter

O Sport Club Internacional comunica que a atleta Fefa Lacoste não permanecerá no Clube na próxima temporada. Após tratativas, a jogadora optou por seguir sua carreira em outra equipe.

Já a lateral-direita Ketlin teve seu vínculo rescindido em comum acordo entre as partes.