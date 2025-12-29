Inter anuncia retorno de atacante para a próxima temporada do feminino

O Inter anunciou, na manhã desta segunda-feira (29), mais um reforço visando a próxima temporada. Trata-se da atacante Soll, de 27 anos, que estava no Palmeiras. A jogadora assina com o Colorado até dezembro de 2027.
A atleta estava no Alviverde há duas temporadas. Ao todo, disputou 40 jogos e marcou três gols. Agora, ela chega para sua segunda passagem defendendo as cores do Inter.
De 2023 a 2024, Soll vestiu a camisa colorada. À época, foram 24 jogos, com oito gols e uma assistência. Além de um título do Gauchão Feminino.
A atacante é o segundo reforço oficializado pelo Inter. Anteriormente, o Colorado também havia confirmado a contratação da goleira Gabi Barbieri, que estava no Flamengo.