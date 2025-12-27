Inter anuncia primeiro reforço do time feminino

Gabi Barbieri volta ao Inter após duas temporadas. Staff Images Woman / Conmebol/Divulgação

O Inter anunciou, na tarde de sexta-feira (26), o primeiro reforço do time feminino: a goleira Gabi Barbieri, de 22 anos, que estava no Flamengo. Ela assina com o Colorado até dezembro de 2026.

A defensora estava no Rubro-Negro há duas temporadas. Ela disputou apenas um jogo em 2025 por conta de uma lesão que sofreu em novembro de 2024 no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho direito.

O retorno

Formada na base das Gurias Coloradas, Gabi Barbieri volta ao clube após duas temporadas. Em dezembro de 2023, deixou o Inter para transferir-se ao Flamengo.

Ao longo de sua primeira passagem pelo Colorado, disputou 46 jogos e foi vice-campeã brasileira (2022), campeã do Gauchão (2023) e titular na campanha da Libertadores (2023).

Agora, ela retorna para suprir a saída de Mayara, que defenderá o Santos em 2026. O Inter ainda conta com Bárbara, Mari Ribeiro e Tainá para a posição.