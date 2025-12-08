Grêmio x UDA-AL: tudo sobre o jogo da 3ª rodada da Copinha Feminina. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam a UDA-AL na próxima terça-feira (9), às 19h, no Ceret, em São Paulo. O duelo é válido pela terceira rodada da Copinha Feminina. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Grêmio x UDA-AL

Grêmio: Josi; Allyne, Maria Antonia, Carol Quaresma e Ana Vidal; Gio Ferrari (Kalliny), Adri Aldana e Luana Falconeri; Gisele, Julia Martins e Maria. Técnico: Marcelo Sacknies.

UDA-AL: Grazi; Adiklecia, Yasmin, Layla e Milena; Kath, Miudinha e Olga; Melissa, Índia e Rayane. Técnico: Deniz Rodrigues.

Arbitragem para Grêmio x UDA-AL

Ainda não divulgada pela FPF.

Onde assistir a Grêmio x UDA-AL

O Youtube do Paulistão anuncia a transmissão.

Como chegam Grêmio x UDA-AL

Grêmio

As Mosqueteiras dependem apenas de si para avançar. Mesmo que estejam na vice-liderança do Grupo D, têm a mesma pontuação do Palmeiras e a única diferença é o saldo de gols.

Portanto, o Tricolor luta pela vitória por goleada sobre a UDA-AL para conquistar a classificação inédita às quartas da Copinha. Atualmente, são necessários quatro gols para ultrapassar o Palmeiras.

UDA-AL

O time alagoano já está eliminado da Copinha. Na lanterna do Grupo D, a UDA-AL vem de duas goleadas sofridas: perdeu por 6 a 1 para o Palmeiras, e por 8 a 0 para o Botafogo.

Agora, diante do Grêmio, a equipe se despedirá da competição em São Paulo.

Regulamento da Copinha Feminina

São 20 equipes na disputa. Na fase inicial, foram divididas em cinco grupos, com quatro times em cada, e se enfrentarão dentro das chaves, em turno único.

Os líderes das chaves e os três melhores segundos colocados avançam às quartas de final. Os matas serão em jogo único até a final. E, em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis.

Grupos da Copinha Feminina: