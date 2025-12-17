Grêmio x Flamengo: tudo sobre a final da Copinha Feminina. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o Flamengo no próximo sábado (20), às 18h, no Pacaembu, em São Paulo. O duelo é válido pela final da Copinha Feminina.

Quem vencer, será campeão. Em caso de empate, a definição do título será nos pênaltis. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Grêmio x Flamengo

Grêmio: Josi; Allyne, Maria Antonia, Carol Quaresma e Ana Vidal; Adri Aldana, Rayssa e Luana Falconeri; Julia Martins, Maria e Gisele. Técnico: Marcelo Sacknies.

Flamengo: Isa Condorelli; Bruna, Sofia, Duda Mattos e Isabela Nunes; Cerqueira, Emilly e Anna Luiza; Kaylane Vieira, Ana Papel e Brendha. Técnico: Filipe Torres.

Arbitragem para Grêmio x Flamengo

Daiane Muniz, auxiliada por Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa. VAR: Adriano de Assis Miranda.

Onde assistir a Grêmio x Flamengo

O SporTV, a Rede Vida, a CazéTV, o Youtube do Paulistão, a Record News e a TV Gaveta anunciam a transmissão.

Como chegam Grêmio x Flamengo

Grêmio

As Mosqueteiras tiveram a oitava melhor campanha da primeira fase. E, depois, eliminaram o São Paulo nas quartas de final e o Santos nas semifinais.

O Grêmio soma três vitórias e dois empates, com seis gols marcados e um sofrido. A atacante Gisele é a craque da equipe e já balançou as redes quatro vezes.

Flamengo

As Meninas da Gávea avançaram com a segunda melhor campanha da primeira fase. Enquanto, nas quartas de final, passaram pela Ferroviária nos pênaltis. Depois, nas semis, eliminaram o Inter.

Até então, o Flamengo soma três vitórias e dois empates. Além de 23 gols marcados e cinco sofridos. O destaque da equipe é a centroavante Brendha.