Grêmio vence o São Paulo e se classifica às semifinais da Copinha Feminina

Gisele marcou o único gol do jogo. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras estão entre as quatro melhores equipes da Copinha Feminina. Na tarde desta sexta-feira (12), venceram o São Paulo, por 1 a 0, para conquistar a vaga à semifinal.

O único gol do jogo foi marcado pela atacante Gisele, no segundo tempo. Destaque na base (e no profissional), ela balançou as redes em todos os quatro jogos do Grêmio na competição.

Agora, após eliminar o único time que tinha 100% de aproveitamento na Copinha, o Tricolor aguarda o encerramento das quartas de final para conhecer seu adversário. O chaveamento colocará melhor campanha x quarta melhor; e segunda melhor x terceira melhor frente à frente.

Histórico

Ao chegar nas semifinais, o Grêmio já tem sua melhor campanha na história da competição. Nas duas edições anteriores, as Mosqueteiras haviam sido eliminadas na primeira fase.

Quartas de final

Sexta-feira (12/12)

São Paulo 0x1 Grêmio

Sábado (13/12)

10h - Flamengo x Ferroviária

11h - Santos x Fluminense

18h - Inter x Corinthians

Chaveamento dos matas

Semifinal — 16 ou 17/12 (terça ou quarta)

1º melhor campanha x 4º melhor campanha

2º melhor campanha x 3º melhor campanha

Final — 20/12 (sábado)