Grêmio vence o Santos nos pênaltis e conquista classificação histórica à final da Copinha Feminina 

As Mosqueteiras fizeram história, eliminaram o Santos e estão na final da Copinha Feminina pela primeira vez. Após o empate em 0 a 0 no tempo normal, o Grêmio buscou a classificação nos pênaltis, ao vencer por 5 a 3, com Josi defendendo uma das cobranças.
Agora, o Tricolor aguarda o vencedor da outra semifinal para conhecer o adversário da final. Inter e Flamengo decidem o outro mata ainda nesta terça-feira (16). Enquanto a disputa do título está marcada para o próximo sábado (20), no Pacaembu.
O jogo
O Grêmio teve a primeira boa chance do jogo, com Julia Martins finalizando no cantinho esquerdo, mas parando na goleira Giullia Matallo, logo aos 3 minutos.
Depois disso, porém, as três grandes oportunidades foram santistas. Luiza Maria parou no travessão, Vitória Ramos chutou para fora e, antes de o primeiro tempo se encerrar, Cury ainda invadiu a área, finalizou e parou em grande defesa de Josi, antes de a bola explodir no travessão.
Na segunda etapa, a trave continuou sendo uma aliada do Grêmio. Aos 21 minutos, Isa Viana finalizou e, mais uma vez, a bola terminou no poste. O rebote ainda sobrou para que Evelin, a craque santista, cabeceasse sobre o gol.
Cinco minutos depois, a camisa 7 saiu cara a cara com a goleira Josi, mas viu a defensora gremista crescer e tirar a bola de seus pés para impedir o gol das Sereias.
Na reta final, o Grêmio sofreu com a pressão santista, mas se segurou como pode e garantiu a decisão nos pênaltis. Foi então que brilhou a estrela da goleira Josi, que defendeu a cobrança de Gabs.
O Tricolor converteu todos, com Helô, Julia Martins, Maria Antonia, Luana Falconeri e Gisele. Enquanto as Sereias fizeram com Evelin, Tamine e Lara Mares.
O Grêmio conquistou a classificação com Josi; Allyne, Maria Antonia, Carol Quaresma (Luana Napoli) e Ana Vidal; Adri Aldana (Ana Lays), Rayssa (Jamille) e Luana Falconeri; Julia Martins, Maria (Helô) e Gisele.
Agora, as Mosqueteiras aguardam o vencedor de Inter x Flamengo para saber quem enfrentarão na decisão. A final ocorre no próximo sábado (20), no Pacaembu.